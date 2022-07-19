التعليم: التحفظ على أجهزة المحمول المستخدمة للغش بامتحان الجبر للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة والمنطق"، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلبة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا عليهم بضرورة تجميع كتيبات المفاهيم عقب الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس والاحتفاظ بها لإعادة استخدامها في امتحانات الدور الثانى والعام القادم.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد حالتين غش فى مادة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظتى (الإسماعلية، والقاهرة) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الاقتصاد.