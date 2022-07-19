اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: التحفظ على أجهزة المحمول المستخدمة للغش بامتحان الجبر للثانوية العامة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:57 م
التعليم: التحفظ على أجهزة المحمول المستخدمة للغش بامتحان الجبر للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة والمنطق"، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلبة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".
 
وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا عليهم بضرورة تجميع كتيبات المفاهيم عقب الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس والاحتفاظ بها لإعادة استخدامها في امتحانات الدور الثانى والعام القادم.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة. 
 
وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد حالتين غش فى مادة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظتى (الإسماعلية، والقاهرة) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الاقتصاد.

امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان التفاضل والتكامل للثانوية

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة