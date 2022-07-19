اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بأبو النمرس

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:38 ص
التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بأبو النمرس غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبة جنائية، في حادث غرق شاب بنهر النيل في أبو النمرس، وتم نقل الجثة عقب انتشالها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب في نهر النيل بأبو النمرس، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الشاب اختل توازنه وسقط بالنيل، مما أسفر عن مصرعه لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة التحقيق.


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نهر النيل

أبو النمرس

امن الجيزة





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