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التحريات الأولية فى حادث المنيا.. أتوبيس نقل جماعى اصطدم من الخلف بمقطورة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:29 ص
التحريات الأولية فى حادث المنيا.. أتوبيس نقل جماعى اصطدم من الخلف بمقطورة السيارة النقل عقب تصادم الأتوبيس بها
المنيا - حسن عبد الغفار

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أفادت التحريات الأولية لحادث المنيا، الذى راح ضحيته 22 شخصا، وأصيب 33 آخرين، أن أتوبيس نقل جماعى اصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة كانت متوقفة على الطريق الصحراوى لتغيير أحد الإطارات. 

كما أفادت التحريات، أن جميع المتوفين والمصابين من محافظتى سوهاج وأسيوط وتولى الجهات المعنية اهتماما كبيرا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين. 

السيارة النقل يظهر عليها آثار اصطدام الأتوبيس
السيارة النقل يظهر عليها آثار اصطدام الأتوبيس

وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو93 بمركز ملوي، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا باول والتعرف علي الأسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

الأتوبيس عقب حادث التصادم

الأتوبيس عقب حادث التصادم

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام، حيث توجه المحافظ لمستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلي أن السيارة التقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلي محافظة القاهرة.

 


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