التأمين الصحى بالمنوفية: أدخلنا تعاقدات جديدة وخدمات متميزة لخدمة المنتفعين

فريق المحافظات

قال الدكتور يحيى سعيد عثمان، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، إن الفرع يواصل مجهوداته للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن أجل الوصول إلى حالة من الرضا بين المنتفعين بالخدمة بجميع العيادات بمحافظة المنوفية .



وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفرع تمكن من عمل العديد من التعاقدات والخدمات الجديدة، وذلك فى العديد من العيادات، مثل التعاقد مع مركز المدينة للعيون بالسادات، وذلك لخدمات وفحوصات وجراحات العيون، كما تم إضافة خدمة الأشعة المقطعية بين مستشفيات حميات شبين الكوم وفرع المنوفية للتأمين الصحى .



وأضاف عثمان، أنه تم إضافة خدمة علاج أورام الكبد بين مستشفيات حميات شبين الكوم وفرع المنوفية للتأمين الصحى وإضافة خدمة العلاج الإشعاعى عن قرب بين مركز علاج الاورام بمستشفيات جامعة المنوفية وفرع المنوفية للتأمين الصحى .



وتابع عثمان، أنه تم إنشاء وتفعيل مركز نموذجى للسكر للطلبة وربطة بجميع مراكز السكر بالفرع، علاوة على إنشاء وتفعيل لجنة ms بعيادة أبوبكر الصديق لتوفير العناء على المنتفعين من السفر لمحافظة الغربية ومدينة نصر، وتفعيل لجنة ضمور العضلات بعيادة الصحة المدرسية بشبين الكوم، وإنشاء وتفعيل لجنة ثانية للأورام بعيادة منوف الشاملة لمنع التكدس وتوفير العناء عن مرضى المنطقة الثانية بجانب لجنة عيادة أبو بكر الصديق .

