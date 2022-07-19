الببلاوى مستشارا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الإعاقة.. وبسيونى مديرا لمركز علاج الإدمان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم ( 1108) بتاريخ 4 يوليو 2022م بتعيين الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالجامعة مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الإعاقة لمدة ثلاثة أعوام ويكلف بمهام متحدثًا رسميًا باسم الجامعة لوسائل الإعلام (المرئية، والمسموعة، والمقروءة) في جميع المناسبات والفعاليات ذات العلاقة بطلاب الجامعة ذوي الإعاقة. بالإضافة المشاركة في جميع الأنشطة الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة. و متابعة أعمال مركز دعم خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة وتقديم الاستشارات الفنية، واقتراح أي أنشطة أو مشاريع أو مبادرات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة. على أن يعمل بهذا القرار من تاريخه.

كما أصدر القرار رقم ( 1187) بتاريخ 18 يوليو 2022م بتعيين الدكتور مدحت محمد بسيونى الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض النفسية بكلية الطب البشرى مديرا لمركز علاج الإدمان بالجامعة، وممثلا لجامعة الزقازيق لتنسيق العمل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( وزارة التضامن الاجتماعى) لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.



الدكتور الببلاوى