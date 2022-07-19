وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبي أن إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب السماح بعبور شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء، ويحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر وقبول اقتراح جروندبرج.

وأضاف البيان: يدعو الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة ستة أشهر إلى ما بعد 2 أغسطس، مضيفا أن الشعب اليمني يستحق بعد معاناة طويلة من الصراع كل ما يتمناه، لاسيما بعد أن كسرت الهدنة الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ويجب ألا يضيع هذا الزخم، مكررا دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن.