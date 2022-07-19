الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان شاب من مياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، ظهر اليوم، من انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الهاويس، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر مجهول الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.





