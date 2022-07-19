الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تأثر أفريقيا بالتغيرات المناخية

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أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أفريقيا تقع في القلب من التحديات للتغيرات المناخية وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق وأنه من المهم بذل الجهود لتمكين الدول الأفريقية للاستفادة من ثرواتها، لافتا إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي: تغير المناخ يعد تهديدا وجوديا.. وأفريقيا في قلب التحديات" أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسي أمس /الإثنين/ خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ في برلين.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي يعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم يهدف إلى أن يكون نقطة فارقة على صعيد العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى واقع منفذ على الأرض، مشددا على أن الأولوية خلال الفترة القادمة يجب أن تركز على تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تدخر جهدا لإنجاح مؤتمر (كوب 27) في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن حوار بيترسبرج يعد فرصة للحوار والتنسيق لحشد توافق دولي حول قضايا تغير المناخ، مؤكدا أن مصر عززت خطواتها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ولن تدخر جهدا في مواجهته، مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغيرات المناخ