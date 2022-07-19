اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مياه محافظات القناة عن العام المالى 22/23

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بالفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية.

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن العام المالى 2022/2023.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2022-2023، تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا ايجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الانتاج المستهدفة، والتوسع فى مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد المائية، والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الاعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الإنتاج.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على استمرار المبذولة فى كافة قطاعات الشركة بمحافظات القناة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى توجيه للشركات التابعة على الجهود المبذولة لتقديم واستدامة الخدمة بالصورة المرجوة للمواطنين.