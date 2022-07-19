استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا فى سوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بمتابعة استكمال أعمال رصف شارع الدريسة "امتداد المحطة"، بطول 1200 متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث بتكلفة إجمالية 3 مليون و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بطهطا ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق.





وجاري حاليا متابعة أعمال الرصف بشارع "الدريسة" بداية من موقف بنجا وحتى شارع التجارة، والمزلقان المغلق، وترجع أهمية الشارع لخدمة أصحاب الورش من تكتل الأثاث، كما يعتبر الشارع أحد الشرايين الحيوية التي تربط بين مدينة طهطا والمدن الأخرى .







استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (1)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (2)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (3)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (4)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (5)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (8)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (9)



استكمال رصف شارع الدريسة بطهطا (10)