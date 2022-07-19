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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس بمقطورة فى المنيا إلى 23 حالة وفاة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:59 ص
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس بمقطورة فى المنيا إلى 23 حالة وفاة حادث المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو93 بمركز ملوي فى المنيا، إلى 23 حالة وفاة عقب وفاة أحد المصابين فى الحادث.
 

ومن ناحيته، تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو93 بمركز ملوي، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا باول والتعرف علي الأسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 23 مواطنا وإصابة 32 آخرين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام، حيث توجه المحافظ لمستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلي أن السيارة التقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلي محافظة القاهرة.

 


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