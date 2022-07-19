اختيار 7 مواقع بقرى حياة كريمة بأسوان لإنشاء المدارس المجتمعية

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة أسوان أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت لجنة متخصصة بالمعاينة الميدانية لـ7 مواقع فى قرى مختلقة مقترح إنشاء المدارس المجتمعية بها، ومنها موقعين بقرية وادى الرديسية وموقع ثالث بقرية الرمادى بحرى بإدفو، بالإضافة إلى قريتى العتمور قبلى والمنشية الجديدة بكوم أمبو، فضلاً عن قريتى وادى خريت وأبو سمبل بنصر النوبة، كما وجه السكرتير العام رؤساء المراكز المستهدف إنشاء هذه المدارس بها بضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة من أجل الإسراع فى إجراءات التخصيص واستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات إنشاء المدارس المجتمعية، مكلفاً بسرعة القيام بأعمال توصيل خطوط وشبكات المرافق للمواقع التى تم إختيارها لتنفيذ هذا المشروع الحيوى ، علاوة على تحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المشروع من أجل تذليل المشكلات والعقبات وضمان الإنتهاء من تنفيذه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له .

ويذكر أنه تم إنشاء 65 مدرسة من قبل ضمن سلسلة مدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً والتي تبعد عن المدارس النظامية بمسافة لا تقل عن 2 كم، حيث تستهدف هذه المدارس مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم واتجاه الطلاب في هذه المناطق للعمل مع أولياء أمورهم في المزارع والورش لخلق مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجاً، حيث يتم تحمل المؤسسة للمصروفات المدرسية، مع توزيع المواد الغذائية والزى المدرسى صيفاً وشتاءاً .

فى سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بإستكمال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين والإستماع لشكوى ومطالب 23 مواطن ومواطنه معظمهم تقدموا بمطالب للحصول على مساكن أو أكشاك ، بجانب إحلال وتجديد منازلهم ضمن مبادرة حياة كريمة ، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة ، وتوفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة كهربائية وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات والمساعدات المالية الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج ، وأيضاً إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناً لبعض الحالات المرضية مع توفير الإحتياجات المعيشية للحالات الأخرى ، مكلفة مسئولى المحليات بدراسة تخصيص بايكات فى السويقات الجديدة لتوفير مصدر دخل ثابت لهم ، بالإضافة إلى سرعة توفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة فى تحسين الظروف الإقتصادية وسد الإحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات.