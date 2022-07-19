اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حضر اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس المياه على مستوى الجمهورية.

ناقش الاجتماع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022 من حيث اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن نتيجة قبول الطلبة الجدد فى اقرب وقت ، كما تم مناقشه فعاليات التدريب الصيفى لطلبه المدرسه والتى تساعدهم فى تلقى الخبره العمليه لما يقومون بدارستهم داخل المدرسه ويتم التدريب على كافه الاعمال التابعه للشركه محطات شبكات ومعامل بأنواعها (مياه - صرف صحى)

ناقش الاجتماع توفير التابلت للطلبه بالمدرسة ،توفير السبورات الاسمارت للفصول و ايضا عمل لقاءات بصفه دورية لاولياء الامور لتوضيح مميزات مدارس المياه والفرق بينها وبين المدارس الاخرى من حيث نوع الدراسه وادوات التعليم بها ،كما تم مناقشه التوصية بعمل لائحة موحده لجميع المدارس وايضا التشديد على منع ظاهره الغش.