اثنان من مساعدى البيت الأبيض السابقين يدليان بشهادتهما حول اقتحام الكونجرس الخميس

كتبت ريم عبد الحميد

من المتوقع أن يدلى اثنين من مساعدى البيت الأبيض السابقين بشهادتهم أمام لجنة مجلس النواب الأمريكى المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس يوم الخميس، فى الوقت الذى تواصل فيه اللجنة بحث ما كان الرئيس ترامب يفعله فى الوقت الذى فيه أنصاره مبنى الكابيتول، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه من المتوقع أن يشهد كلا من ماثيو بوتنجر، نائب مستشار الأمن القومى السابق، وسارة ماثيوز، المساعدة الصحفية السابقة أمام اللجنة. وقد استقال كلا من بوتنجر وماثيوز على الفوز فى أعقاب اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.

وفى الجلسة الثامنة، وربما الأخيرة للجنة هذا الصيف، فإنه من المتوقع أن يضيف الشاهدان غلى رواية اللجنة. وستفصل الجلية فيما فعله ترامب أو م يفعله خلال عدة ساعات فى ذلك اليوم عندما قام أنصاره بضرب ضباط الشرطة واقتحام مبنى الكونجرس.

وسردت الجلسات السابقة تفاصيل الفوضى فى البيت الأبيض، وكان المساعدون ومستشارون من الخارج يتوسلون للرئيس لمطالبة مثيرى الشغب بالمغادرة، لكنه انتظر أكثر من ثلاث ساعات ليفعل ذلك، ولا تزال هناك الكثير من الأسئلة بدون إجابة عما كان يفعله ويقوله بالتحديد فى الوقت الذى وقعت فيه أحداث العنف.

وكانت اللجنة قد كشفت على مدار تحقيقها المستمر منذ عام العديد من التفاصيل الخاصة بما كان الرئيس السابق يفعله عندما اقتحم حشد من مثيرى الشعب مجمع الكابيتول. وكشفت الشهادات الوثائق أن هؤلاء المقربون من ترامب، بمن فيهم حلفائه فى الكونجرس ومذيعى فوكس نيوز، وحتى أبنائه، حاولوا إقناعه بمطالبة مثيرى الشعب بالعودة إلى منازلهم.