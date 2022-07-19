إنشاء 4 أحواض جديدة ضمن أعمال تطوير ميناء السخنة.. فيديو

كتب: مدحت عادل

نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال تطوير ميناء السخنة بإنشاء 4 أحواض جديدة و18 كم أرصفة جديدة بأنشطة متعددة.

وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير ميناء السخنة الذي يؤدي دوراً محورياً في حركة التجارة في البحر الأحمر وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الموانئ المصرية بشكل عام والموانئ التابعة للهيئة بشكل خاص.

وقالت الهيئة، إن بعض الأعمال أوشكت على الانتهاء حيث وصلت نسب تنفيذها ما يقرب من 80% على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم وذلك لإدراك المنطقة الاقتصادية مدي الدور المحوري التي تقدمه موانئها التابعة في حركة التجارة العالمية ودعم سلاسل الإمداد.