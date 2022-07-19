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إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بملوى جنوب المنيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:50 م
إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بملوى جنوب المنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 14 شخصا جميعهم عمال إثر إنقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوى فى جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ويأتى الحادث بعد ساعات من اصطدام أتوبيس بالصحراوى الشرقي بسيارة نقل بمقطورة ما أسفر عن مصرع 23 وإصابة 32.
 
وقال مسؤول بصحة المنيا، إن مستشفي ملوي العام استقبلت ظهر اليوم 14 مصابا بسحجات وكدمات واشتباه نزيف داخلي وما بعد الإرتجاج وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم وجميعهم من أبناء مركزي سمالوط ومطاي.
 
وتلقى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 9928 ن ص ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي بالطريق الصحراوي، ونتج عن ذلك إصابة 14 عاملا أعمارهم تتراوح بين 23 و33 عاما، وجميعهم من مركزي سمالوط ومطاي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروج 3 منهم لتماثلهم للشفاء لإصابتهم بجروح سطحية فيما يرقد 11 تحت الملاحظة.
 
وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوعه إثر إنقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانتقل رجال المرور لرفع السيارة المنكوبة ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 


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