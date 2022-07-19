اليوم السابع
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إصابة وزيرة الداخلية الأمريكية بكسر فى الساق أثناء نزهة بولاية فيرجينيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:24 ص
إصابة وزيرة الداخلية الأمريكية بكسر فى الساق أثناء نزهة بولاية فيرجينيا وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن الوزيرة ديب هالاند، تعرضت لكسر في الساق يوم الأحد في متنزه شيناندواه الوطني، بولاية فرجينيا.

وجاء في بيان للداخلية الأمريكية، نشره موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، أن الأطباء أكدوا أن هالاند أصيبت بكسر في عظام الساق اليسرى، وأنها وجهت الشكر للعاملين بالمتنزه، والشرطة الأمريكية، وفريق مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني "لرعايتهم الممتازة" لها.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن هالاند من المتوقع أن تستأنف العمل من المنزل في وقت لاحق من الاثنين.

وتشغل هالاند (61 عاما) المنصب منذ مارس 2021، وهي أول أمريكية من السكان الاصليين تشغل منصبا وزاريا.

 

 


أمريكا

وزيرة الداخلية الأمريكية

ديب هالاند

كسر فى الساق



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