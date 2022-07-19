إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بين سيارة ملاكي رقم “ط ل ع 8398” مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، في ميدان ماردونا بعرايشية مصر بمدينة الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.