إزالة المطبات العشوائية بمنطقة الحميات وتجميل حديقة الشلال بمدينة بنى سويف

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي برفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز حيث تمكنت الوحدة من إزالة المطبات العشوائية غير القانونية بشارع مندي بالحميات، فضلا عن رفع المخلفات والقمامة والأتربة بعدد من شوارع المدينة ومحاورها والمناطق والأحياء السكنية بها، وتفريغ الحاويات وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي بياض العرب وباروط وتزمنت الشرقية وإبشنا وإهناسيا الخضراء وبليفيا وشريف باشا، والتي على إثرها تم نقل أكثر من 100 طن مخلفات لمصنع السماد العضوي شرق النيل.

فيما واصلت الوحدة أعمال التجميل داخل حديقة الشلال والنصب التذكاري، بجانب قص وتهذيب الأشجار بالمدخل الشمالي للمدينة، وعزق ونظافة أحواض نباتات الزينة بشارع عبد السلام عارف، وتمهيد ورفع مخلفات ورش المساحات الخضراء والأشجار بمدخل قرية بنى عفان