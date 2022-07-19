إحالة عامل بمطاعم عالمية للجنايات لتصويره سيدات داخل دورة مياه بالساحل الشمالى

مطروح - فريق المحافظات

أحالت نيابة العلمين بمطروح، المتهم "ع.م.ع" عامل بمطعم شهير يتبع سلسلة مطاعم عالمية فرع الساحل الشمالى، إلى محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة وبعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف، والمستشار مصطفى قايد محمود وسكرتير المحكمة محمود بلال، بتهمة تصوير السيدات داخل دورة المياه، والتحرش بالمجني عليها "ن.م.أ"

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1086 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا من المجني عليها "ن.م.ا" ربة منزل يفيد بقيام المتهم بتصويرها داخل دورة المياه بمحل عمله .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العلمين بأنه حال تواجد المجني عليها "ن.م.أ" ربة منزل مقيمة القاهرة بتواجدها بالمحل المذكور أبصرت المتهم "ع.م.ع" عامل نظافة تظاهر قيامه بتنظيف دورة المياه، وحال تواجدها أمام المرآة أعلي حوض الاغتسال، أبصرت وجود انعكاس ينبعث من داخل غرفة دورة المياه المتواجدة خلفها وفؤجئت بالهاتف المحمول وكاميرا التسجيل خاصته مشغلة علي وضعية الفيديو وتصويرها دون رضاها فاستغاثت بإحدي السيدات وتبين أن الهاتف ملك المتهم.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المتهم ارتكب الواقعة بقصد التحرش بالسيدات من مرتادي محل عمله وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصوير أجزاء من أجسادهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات مطروح وحددت جلسة 7 أغسطس المقبل لمحاكمته .