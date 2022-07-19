إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بالشرقية للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وأمانة سر نبيل شكرى، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بين النساء والأطفال لإقامتهما سويا بذات المسكن بقرية "طحلة بردين دائرة مركز شرطة الزقازيق، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة الدور الثانى من شهر أغسطس، للنطلق بالحكم.



تعود احداث الواقعة لشهر يناير من العام الحالى، بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق وضباط المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين "عامر" 39 عاما سائق وشقيقه "محمد" 44 عاما عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأصغر أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر، بسبب الخلافات العائلية وخناقات النساء ولعب الأطفال، فيما لاذ المتهم بالفرار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق، فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.