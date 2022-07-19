وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو فى الفترة من 24 فبراير إلى 19 يوليو بلغ حوالي 38 ألفاً و500 جندي بزيادة 50 فردا عن يوم أمس".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1691 دبابة و3892 مركبة مدرعة و851 من النظم المدفعية و248 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و 2767 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 70 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن أمس أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا، بلغ 1019 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.