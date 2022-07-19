اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:57 ص
أمن المنافذ يضبط 3 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب تهريب البضائع: ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية. 
 
 
وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط 18 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 690 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 106 أحكما قضائية متنوعة.
 
 
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضُبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ

أخبار الحوادث

المخالفات المرورية

جرائم تهريب النقد



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