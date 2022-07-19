ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى الجديد

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 اعتباراّ من 1/8/2022 الي 31/8/2022، تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسمي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 3 إلى 6 من سبتمبر 2022.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد أن برنامج تكنولوجيا الترجمة الذي تم تفعيله العام الماضي من البرامج المستحدثة بغرض مواكبة متطلبات سوق العمل والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة ويعد من اكثر البرامج التي تجد إقبالا ملحوظا من بين الطلاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن برنامج تكنولوجيا الترجمة سيفعل العام القادم بقسم اللغة الفرنسية ليجمع الطالب بين مهارات الترجمة وتطبيقات الحاسب الآلي، وأكد أن برامج الدراسات العليا تهدف إلى تعميق وصقل معارف ومهارات الطلاب في التخصصات المختلفة والتي تشمل اللغة والأدب والترجمة.