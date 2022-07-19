أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

كتب أحمد مصطفى

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بنجاح المرحلة الثانية للتفتيش من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ( EASA) للتدريب الفني والذي تم خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو

و قد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بتنظيم العملية التدريبية النظرية و العملية وإمكانيات الأكاديمية المتطورة ونظام الجودة بها

يذكر أن المرحلة الأولى من التفتيش قد تمت في شهر ديسمبر الماضي بنجاح.

وتقوم أكاديمية مصر للطيران للتدريب حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لاعتماد البرامج التدريبية لصيانة طرازي ( A320 neo /B787).