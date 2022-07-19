أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 19-7-2022

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند مستويات 980 جنيها للجرام من عيار 21، بعد اضطرابات واضحة في أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية وسجل الذهب هبوطا إلي 970 جنيها للجرام ثم تحرك إلي مستوي 980 جنيها.

وأسعار الذهب في مصر اليوم تسجل 980 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18ما قيمته 840 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام.

وقال الدكتور سعد سليمة الخبير فى أسواق المعادن، إن سوق الذهب يترقب هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتقارير والمؤشرات التى يمكن أن تؤثر فى مسار السوق والبورصة العالمية للذهب، فمن المقرر إعلان معدلات البطالة فى بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو وتصاريح البناء فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هذه المؤشرات قد تؤدى إلى تعديلات فى وجهات المستثمرين والباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث يراقب المتداولون هذه البيانات عن كثب لمعرفة توجهات أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن سوق الذهب فى مصر غير بعيد عن تطورات سعر الذهب عالميًا وقد يتحرك الذهب فى مسار وقناة سعرية بين 985 إلى 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 هذا الأسبوع صعوداً وهبوطًا، وفق مجريات الأمور فى البورصة العالمية.

تراجعت أسعار الذهب 1%، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.