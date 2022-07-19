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أحفاد أم كلثوم :استقبلنا خبر ترميم منزل كوكب الشرق بفرحة عارمة.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:32 م
أحفاد أم كلثوم :استقبلنا خبر ترميم منزل كوكب الشرق بفرحة عارمة.. صور منزل أم كلثوم
الدقهليه شريف الديب

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أكد خالد سمير خالد حفيد سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أنه استقبل خبر تكفل مؤسسة حياة كريمة بإعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربى بفرحة كبيرة، حيث إنه كان مطلب قديم ولم يهتم أحد به، على الرغم من أن المكان يستقبل العديد من محبي السيدة من داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي، والمكان كان لا يليق بمكانة السيدة، والآن بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتراث، بدأنا نشعر باهتمام كبير، ونحن سعداء بما قامت به مؤسسة حياة كريمة.
 
فيما أشار عدلى حفيد كوكب الشرق، إلى أنه سعيد بهذا الخطوة على الرغم من تأخرها، ولكن الحمد لله بدأت، مضيفا أنه لابد من رفع كفاءة المكان حتى يتم تجهيزه لزوار سيدة الغناء العربي، والذين يسعون لمعرفة كل شئ عن نشأة أم كلثوم.
 
ويذكر أنه قد أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخا عظيما للأمة بأكملها، وإنه من خلال سعيها الدائم لاقتحام كافة جوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل اهمية عن أي نشاط تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية، وهي خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، ومن منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.
 
 
 
منزل أم كلثوم بالدقهلية (1)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 
منزل أم كلثوم بالدقهلية (1)
منزل أم كلثوم بالدقهلية
 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (2)
منزل أم كلثوم بالدقهلية
 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (3)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (4)
منزل أم كلثوم بالدقهلية
 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (5)
منزل أم كلثوم بالدقهلية

منزل أم كلثوم بالدقهلية (6)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (7)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (8)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 

منزل أم كلثوم بالدقهلية (9)
منزل أم كلثوم بالدقهلية 
 
 
 
 

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