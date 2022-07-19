"آداب القاهرة" تمد باب التقدم بالتماسات على نتائج التيرم الثانى حتى آخر الأسبوع

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أنه تقرر مد باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021/ 2022، حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد أن كان مقرر أن يتم غلق الباب أمس الإثنين 18 يوليو.

وأوضح الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار مد باب التقدم بالالتماسات والتظلمات على النتائج يأتى فى إطار حرص الكلية على مصلحة الطلاب ومراعاة لهم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن بمجرد غلق باب التقدم سيتم إعداد احصائية بأعداد الطلاب المتقدمين والمواد وإعادة الرصد مرة أخرى داخل الكنترولات.

وكان الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أكد أن الكلية انتهت من إعلان كافة نتائج امتحانات طلاب البكالوريس على الموقع الإلكترونى للكلية وبدأ الطلاب فى الحصول على النتائج إلكترونيا، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح تتراوح ما بين 57% فى مادة أو اثنين و100% فى مواد أخرى.