اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"آداب القاهرة" تمد باب التقدم بالتماسات على نتائج التيرم الثانى حتى آخر الأسبوع

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:00 ص
"آداب القاهرة" تمد باب التقدم بالتماسات على نتائج التيرم الثانى حتى آخر الأسبوع الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أنه تقرر مد باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021/ 2022، حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد أن كان مقرر أن يتم غلق الباب أمس الإثنين 18 يوليو.

وأوضح الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار مد باب التقدم بالالتماسات والتظلمات على النتائج يأتى فى إطار حرص الكلية على مصلحة الطلاب ومراعاة لهم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن بمجرد غلق باب التقدم سيتم إعداد احصائية بأعداد الطلاب المتقدمين والمواد وإعادة الرصد مرة أخرى داخل الكنترولات.

 وكان الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أكد أن الكلية انتهت من إعلان كافة نتائج امتحانات طلاب البكالوريس على الموقع الإلكترونى للكلية وبدأ الطلاب فى الحصول على النتائج إلكترونيا، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح تتراوح ما بين 57% فى مادة أو اثنين و100% فى مواد أخرى.


اداب القاهرة

جامعة القاهرة

امتحانات نهاية العام

نتائج امتحانات نهاية العام

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

كليات جامعة القاهرة تبدأ إعلان نتائج نهاية العام الدراسى.. آداب القاهرة: الانتهاء من نتائج البكالوريوس والتقدم بالالتماسات لمدة أسبوع بعد إجازة العيد.. وعميد هندسة: انتظام الكنترولات والإعلان بعد الإجازة

السبت، 16 يوليه 2022 09:19 م

9 مرشحين بالقائمة المبدئية لمنصب عميد آداب القاهرة.. وبدء تلقى الطعون اليوم

السبت، 16 يوليه 2022 10:15 ص

آداب القاهرة تختتم امتحان نهاية العام الأربعاء.. ووكيل الكلية: انتظام التصحيح

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 ص

آداب القاهرة: تصحيح الامتحانات أولا بأول والنتائج بعد أسبوعين من آخر اختبار

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة