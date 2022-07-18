86.11 % النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التربية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 86.11%، بإجمالي 1023 طالبا وطالبة ناجحين بـ 20 شعبة.

وحرص "مندور" على تقديم التهنئة لكلية التربية وطلابها بتخريج دفعة جديدة، متمنياً لطلابه النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب العشرة الأوائل، حيث حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وجاء بالمركز الأول أفنان أحمد محمد الكاشف شعبة اللغة الإنجليزية، وبالمركز الثاني شيماء سمير مسعد شعبة الكيمياء ،وبالمركز الثالث إيمان رمضان عبد المنعم شعبة الجغرافيا، بالمركز الرابع جهاد صابر السيد شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية/البيولوجي ،وبالمركز الخامس حسين محمد حسين صالح شعبة التربية الموسيقية

وجاء بالمركز السادس إسراء محمود مصطفي شعبة الجغرافيا ،وبالمركز السابع ايه جابر صالح شعبة التربية الخاصة ،وبالمركز الثامن ياسمين أحمد خليل شعبة اللغة الفرنسية ،وبالمركز التاسع ميرنا محمد رشاد الدسوقي شعبة اللغة الإنجليزية ،وبالمركز العاشر هبة محمد إسماعيل شعبة الكيمياء .

وتابع الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أسماء العشرين الأوائل، حيث حصلت الطالبة رحمة منصور عيد شعبة الجغرافيا على المركز الحادي عشر ، وبالمركز الثاني عشر هدير حسن حسن حسين شعبة اللغة الأنجليزية، بالمركز الثالث عشر أحمد فتحى حسين شعبة تاريخ ،أما المركز الرابع عشر جاءت الطالبة آلاء شعبان منصور شعبة الكيمياء ، بينما جاءت إسراء عبد الباسط صابر شعبة جغرافيا بالمركز الخامس عشر ومروة هناء محمد شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية بالمركز السادس عشر ، فيما جاءت بسمة أحمد مهدى شعبة تعليم أساسى دراسات إجتماعية بالمركز السابع عشر ، ومها حسين السيد شعبة الجغرافيا بالمركز الثامن عشر ،وعلياء عادل محمد شعبة رياض أطفال بالمركز التاسع عشر ،وجاءت بالمركز العشرين خلود أحمد الرفاعي شعبة تعليم أساسي دراسات إجتماعية.





