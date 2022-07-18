%0.8 زيادة قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020".

ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة الأصـول الثـابتـة 721.3 مليار جنيه عام 2020 مقـابل 764.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض قـــدرهـا 5.7٪ تركزت هذا الانخفاض في قطـاع المعلومات والاتصالات خاصـة نشـاط الاتصالات

وبلغت قيمة رأس المال المستثمر 1010.3مليار جنيه عام 2020 مقابل 1002.0مليار جنيه عام 2019 بنسبـة زيـادة قـدرها 0.8٪ تركزت هـذه الــزيـادة في قطاع الصناعات التحــويـليـة خاصـة نشـاط صناعــة المنتجات الغذائية وبلغت قيمة الارباح المحققة 55.8 مليار جنيه عام 2020 مقابل 50.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبـة زيادة قـدرها 9.6٪ تركز هذا الارتفاع في قطـاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.

وبلغت رأس المال المدفوع 269.2 مليــار جنيـه عـام 2020 مقـابـل 256.5 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة قـــدرهــا 4.9٪ تركزت هذه الزيادة في قطــاع الصناعـــات التحـويلية وخاصة نشـاط صناعة الفلزات القاعدية، وبلغـت قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ 722.7مليار جنيـه عام 2020 مقــابـل 717.9مليار جنيـه عـــام 2019 بنسبـة زيادة قـدرها 0.7٪ تركزت هذه الزيادة في قطــــاع الصناعــات التحويلية وخـاصة نشـاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.

وبلغت جملة إيرادات النشاط الجاري627.7 مليار جنيــه عام 2020 مقــابل 647.1 مليـار جنيه عام2019 بنسبـة انخفاض قــدرهــا 3٪ تركز هذا الانخفاض في قطــــاع المعلومات والاتصالات خاصة نشـاط الاتصالات