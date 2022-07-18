يوم حقلى لمحصول فول الصويا المحمل على أشجار المانجو بالإسماعيلية.. صور

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية يوما حقليا لمحصول فول الصويا المحمل على أشجار المانجو بمركز طوسون. وإعادة زراعة المحاصيل الزيتية لمواجهة أزمة استيراد زيوت الطعام من الخارج، ويعتبر محصول فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة، لاحتواء بذوره على نحو 30% زيت خالى من الكولسترول، وحوالى 40% بروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين الحيواني. جاء ذلك تحت رعـايــة المهندس إسماعيل السيد العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس على غنيم مدير عام الشئون الزراعية وإشــراف المهندس أحمد سليمان على البعلى مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى، والمهندس محمد الشحات مدير الإدارة الزراعية بمركز الإسماعيلية، وبحضور أعضاء اللجنة العلمية.

ويهدف اليوم الحقلى لتعليم المزارعين للممارسات الزراعية الحديثة، بهدف زيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا، والمساهمة فى سد فجوة الزيوت والحبوب، وتعظيم إنتاجية وحدة المساحة، وبالتالى زيادة العائد الاقتصادى للمزارع.

وتناول اليوم الحقلى أيضا أهمية التكثيف المحصولى من حيث توفير الأسمدة والمياه، ومقاومة الحشائش، كذلك أهم التوصيات الفنية الخاصة ببرامج التحميل من حيث نظام التحميل، والأصناف ومواعيد الزراعة وكمية التقاوى وإعداد الأرض للزراعة والتسميد، والري.

وكذلك تقليل تكاليف الانتاج، وتقديم دعم فنى وتدريب المزارعين لتطبيق نظم التكثيف المحصولى، لتحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه، وتقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين، للحصول على أعلى عائد للفدان وحل مشكلات زراعة بعض المحاصيل، التى لا يوجد لها مكان فى التركيب المحصولى وذلك بزراعتها محملة على اشجار المانجو التى تزرع بمساحات كبيرة فى محافظة الإسماعيلية.

وجاءت اهم المشاكل وتوصيات اللجنة لحلها حول انتشار الحشائش واصفرار النباتات وضعف نموها واوصت اللجنة باتباع الاتى العزيق اليدوى الحشائش المنتشرة بالحقل ونظرا لان طريقة الرى بالغمر ادى إلى تشبع التربة بالماء واصفرار النباتات وكذلك عدم تجانس خصوبة التربة لذلك تم التوصية بالاعتدال فى الرى وأحكامه وإجراء التسميد النيتروجينى بأسرع وقت والرش والأسمدة الورقية.