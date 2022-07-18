وقف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى الإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية جهودها للتصدِّى لكافة أشكال التعديات والمخالفات الخاصة بالبناء، سواء كانت تعديات على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضى الزراعية، أو البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الاثنين، بعمل عدة إزلالات فورية، تمثلت فى إزالة صبة خشبية وسمل على مساحة 120 مترا تقريبًا دور أرضى بدون ترخيص بقرية هويس سرابيوم، وتم إزالته بالكامل بمعرفة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و فى سياق متصل، وأثناء المرور الميدانى والمتابعة المستمرة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، تلاحظ وجود مبنى غرفة 4×5 أمتار تقريبًا على أرض زراعية بأرض العمار على طريق السويس الصحراوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الفور تم إزالته بالكامل.

ومن جانبه وجَّه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة، والتصدِّى بكل حسمٍ لكافة أشكال التعدِّى على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، أو بدون الحصول على تراخيص، وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإنفاذ القانون.