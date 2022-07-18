وزير خارجية التشيك: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إعادة تحديد العلاقات مع روسيا

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قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى إعادة تحديد العلاقات مع روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبافسكي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين.

وأضاف ليبافسكي أنه في ضوء الإجراءات التي اتخذتها موسكو مؤخرًا، فإن المبادئ التي يقوم عليها نهج الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا لم تعد تُطبَّق ويحتاج التحالف إلى التفكير في استراتيجية جديدة طويلة المدى للتعامل مع تلك الدولة.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم تمويل مشتريات أسلحة إضافية لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.