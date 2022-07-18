وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بالمشروعات الجارية بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بالمشروعات الجارية بمدينة ملوي الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة المنيا، ومدينة الفشن الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة بني سويف، مؤكداً ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتذليل العقبات إن وجدت لتحقيق التنمية المستهدفة.

وشملت مشروعات الإسكان الجارية بمدينة ملوي الجديدة، تنفيذ 32 عمارة تضم 1024 وحدة سكنية بمشروع الإسكان جنة، بمتوسط نسبة تنفيذ 83%، وجارٍ طرح أعمال تنسيق الموقع للعمارات، بجانب الفتح الفني لعددٍ من عمارات مشروع "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وفيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم حجز 129 قطعة أرض وجارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق بالقطع بنسبة 70%، وفيما يتعلق بالخدمات جارٍ تنفيذ مبانى ( حضانة – سوق تجارية – مدرسة – وحدة صحية )، وجارٍ طرح تنفيذ مبانى (نقطة شرطة - نقطة إطفاء - نقطة إسعاف – ملعب خماسي).

وفيما يتعلق بقطاع المرافق بملوي الجديدة، فيتم حاليا تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحي – ري - طرق "فرمة" ) لموقع قطع أراضي المجاورتين 1، 2، وفرمة الطرق الرئيسية للمنطقة الشرقية من المرحلة الأولى بمساحة 480 فدانا بنسبة 70% للفرمة وتم البدء في أعمال حفر المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق لمساحة 400 فدان، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لإمداد المرحلة العاجلة ( موقع العمارات ) بالمياه من البوستر المنفذ أمام المدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية للكهرباء وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمرحلة العاجلة، وأعمال الشبكة الرئيسية والثانوية للتليفونات.

وفي مدينة الفشن الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 512 وحدة سكنية "إسكان متميز" نموذجي أ، ب، وجارٍ تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحي – ري - طرق) للمرحلة العاجلة بمساحة 150 فدانا، كما تم إسناد وجارٍ البدء في تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية بالكهرباء وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة بالمرحلة العاجلة.

كما تم إسناد تنفيذ مشروع وحدة صحية، وجارٍ تجهيز الموقع وإعداد تقارير التربة وإعداد الرسومات التنفيذية لمبانى (مدرسة تعليم أساسي – حضانة - سوق تجارية) بالمرحلة الأولى.