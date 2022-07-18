اليوم السابع
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وزيرة البيئة: 4 مجالات يمكن الاستثمار بها.. الطاقة والهيدروجين الأخضر الأبرز

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:00 ص
وزيرة البيئة: 4 مجالات يمكن الاستثمار بها.. الطاقة والهيدروجين الأخضر الأبرز وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـcop27 سيتم تخصيص يوم لإزالة الكربون من العمليات الخاصة بقطاع البترول، حيث إنه توجد أربع مجالات يمكن الاستثمار بها وهى الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي والمخلفات ، وبدائل الاكياس البلاستيكية.
 
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا اليوم الخاص بإزالة الكربون تم تخصيصه من أجل مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب، بهدف  بدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول، والصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب.
 
وشددت الوزيرة قائلة، إن مؤتمر المناخ هو مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص،  في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة ، والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات،  تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.
 
 

البيئة

تغير المناخ

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مؤتمر شرم

الطاقة الجديدة

إزالة الكربون



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