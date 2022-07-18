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وزارة الدفاع البريطانية: روسيا استعانت بـ"فاجنر" خلال تقدمها بشرق أوكرانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:38 ص
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا استعانت بـ"فاجنر" خلال تقدمها بشرق أوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي، الاثنين، إن روسيا استعانت بشركة "فاجنر" العسكرية الخاصة لتعزيز قواتها في الخطوط الأمامية شرق أوكرانيا، وذلك لتخفيف النقص في عدد الضحايا من جنودها.

 

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "من شبه المؤكد أن فاجنر لعبت دوراً مركزياً في القتال الأخير، بما في ذلك الاستيلاء على مدينتي بوباسنا وليشانسك في لوجانسك، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية".

 

ولفتت الوزارة إلى أن رئيس المجموعة يفجيني بريجوزين، أصبح مؤخراً "بطلاً في الاتحاد الروسي بعد أدائه في لوجانسك"، مرجحة أن يؤدي هذا، في وقت يتم فيه استبدال عدد من كبار القادة العسكريين الروس، إلى التأثير سلباً على الروح المعنوية العسكرية الروسية.


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