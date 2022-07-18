وافق عليه المجلس بالإجماع.. اعرف من هو مدير مكتبة الإسكندرية الجديد

الإسكرية جاكلين منير

وافق مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، بالإجماع على انتخاب دكتور أحمد عبدالله زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، مديرًا جديدًا للمكتبة.



1. دكتور أحمد عبدالله زايد هو أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة القاهرة



2. هو عضو مجلس الشيوخ، والمجلس القومى للمرأة



3. شغل مناصب عميد كلية الآداب الأسبق



4. شغل منصب مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالكلية



5. شغل منصب رئيس مجلس العلوم العلميّة بأكاديميّة البحث العلمى والتكنولوجيا



6. هو عضو الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع، ونائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع



7. شغل منصب المُستشار الثقافى الأسبق لمصر فى الرياض



8. أصدر عددًا من الكتب والمقالات العلمية والصحفية والكتب المترجمة.



وترأس دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية؛ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وأعضاء مجلس الأمناء حضورًا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وشهد الاجتماع أعمال انتخاب مدير جديد للمكتبة خلفًا للدكتور مصطفى الفقى والذى انتهت فترة إدراته فى مايو الماضي.



وأشاد دكتور عبدالغفار بالسيرة الذاتية للدكتور زايد، وما قدمه من إثراء للمعرفة والفكر والثقافة، مشيرًا إلى تطلعه لنجاحه خلال الفترة القادمة فى مواصلة التميز من خلال أداء دوره بمكتبة الإسكندرية، وتقديم كل ما هو جديد والاستفادة من الدور الحيوى الذى تقوم به فى التنمية الفكرية للمجتمع.