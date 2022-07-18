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هل ترغب فى التدريب مع أكبر المؤسسات بمصر.."المتحدة للخدمات الإعلامية" تعلن عن إطلاق برنامج التدريب الصيفى للطلبة داخل جميع شركاتها

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:32 م
هل ترغب فى التدريب مع أكبر المؤسسات بمصر.."المتحدة للخدمات الإعلامية" تعلن عن إطلاق برنامج التدريب الصيفى للطلبة داخل جميع شركاتها المتحده للخدمات الاعلاميه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول مرة عن إطلاقها برنامج "التدريب الصيفي" للطلبة داخل جميع شركاتها، حيث أن البرنامج التدريبى مدته "شهرين"، انضم الآن وابدأ فى اكتشاف مهاراتك وقدراتك الخفية داخل بيئة عمل فعالة ومهنية قبل التقدم للحياة العملية.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة معنا، والتخصصات المطلوبة فنون جميلة تطبيقية، وإعلام ، تسويق ، إدارة أعمال ، وسينما ، فنون مسرحية ، تصوير محاسبة ، مالية ، اقتصاد.

وتضمنت شروط التقديم طلاب السنوات الأولى ، الثانية والثالثة فقط هم من يمكنهم التقديم، وكذلك الطلبة المصريين فقط، وأصحاب الأنشطة "الاجتماعية والطلابية" لهم الأولوية فى الترشح للتدريب الصيفي، كما يُفضل أصحاب التدريبات السابقة.

وأوضحت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأماكن محدودة فلا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم، وارسل إلينا سيرتك الذاتية عبر careers@egyptian-media.com ، وأيضاً لا تنسى الإشارة إلى تخصصك الجامعى فى عنوان الإيميل وكتابة "تدريب صيفى 2022."

 


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المتحدة للخدمات الاعلاميه

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