اليوم السابع
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطرح دورات مجانية لمهندسى الكهرباء ضمن مبادرة الشباب

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:57 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطرح دورات مجانية لمهندسى الكهرباء ضمن مبادرة الشباب نقابة المهندسين بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، دورتين تدريبين لمهندسى الكهرباء بالمجان دعماً للمهندسين حديثى التخرج وطلاب الهندسة.

 

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين لجنة الشباب ولجنة العلوم الهندسية والتدريب بإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية المجانية لشباب المهندسين خلال الفترة المقبلة فى مختلف التخصصات.

 

وقال المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن المبادرة تأتى ضمن توصيات مؤتمر شباب مهندسى الإسكندرية الأول بدعم الطلاب وحديثى التخرج وتقديم لهم كافة الإمكانيات لتأهيلهم لسوق العمل.

 

واضاف إنه سيم طرح دورات تدريبية مجانية ودورات بتخفيض 25% فى كافة التخصصات وسيتم الإعلان عن كافة الدورات وكيفية التقديم لها من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، موضحا أن الدورتين فى تخصص الكهرباء مجاناً لحديثى التخرج وطلاب كلية الهندسة مع تسليم شهادة معتمدة من النقابة لحضور الدورة.

 


الاسكندرية

نقابة المهندسين

النقابات المهنية

نادى المهندسين



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