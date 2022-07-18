اليوم السابع
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نقابة أطباء الدقهلية توقع الكشف الطبى وتستخرج بطاقات التأمين الصحى لأعضائها

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:43 ص
نقابة أطباء الدقهلية توقع الكشف الطبى وتستخرج بطاقات التأمين الصحى لأعضائها التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، تقديم خدمات توقيع الكشف الطبى واستخراج بطاقات التأمين الصحى للأطباء فى مقر نقابة أطباء الدقهلية وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
 
وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إنه تم تخصيص يوم الإثنين 25 يوليو الجارى لاستضافة هيئة التأمين الصحى بمقر نقابة أطباء الدقهلية لتوقيع الكشف الطبى على الأطباء واستخراج بطاقات التأمين الصحى لهم.
 
وأضاف نقيب الدقهلية، أن هذه الخدمة تقدمها نقابة الدقهلية يوم الاثنين الأخير من كل شهر لأطباء المعاشات والأطباء العاملين الذين لم يقوموا باستخراج بطاقات التأمين الصحي، وذلك تيسيرا على الأطباء، وأعلن نقيب أطباء أن هذا الشهر ستقدم هذه الخدمة لأول مرة للأطباء حديثى التخرج من دفعة التكليف الجديدة، ووجه أسامة الشحات الشكر لهيئة التأمين الصحى بالدقهلية على تعأونهم مع نقابة الأطباء للتيسير على أطباء المحافظة.
 
 
 
 

نقابة الاطباء

نقابة اطباء الدقهلية

التامين الصحى الشامل

نقيب اطباء الدقهلية



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