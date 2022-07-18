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ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الرورو ASTRO على متنها 974 سيارة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:06 م
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الرورو ASTRO على متنها 974 سيارة ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الرورو
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة  GMT ASTRO وعلى متنها  974 سيارة من ماركات مختلفة، حيث غادرت السفينة التى يبلغ طولها 185 متر والغاطس 8.1 متر  والعرض 28 متر  الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة متجهة إلى كوريا لإستكمال رحلتها التى بدأت من ليبيا.

وكان الميناء قد استقبل منذ يومين سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN التى قامت بتفريغ 1766 سيارة بالميناء مما يعزز قدرة الميناء على إستقبال هذا النوع من السفن العملاقة .
 
الجدير بالذكر ان هذه السفينة تعتبر الثالثة عشر من نوعها  التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام ليصبح إجمالى ما تم تفريغه بالميناء 19146 سيارة حيث  تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى  المخازن المخصصه لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها. 
 
وذكر البيان أن الميناء قد استقبل أيضا  السفينة الروسية BALTIYSKIY BEREG  التى يبلغ طولها 79 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 2817 رابطه خشب .
 
وأضاف  البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  حاويات وخروج 5 سفن   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 3 سفن و متواجد علي الأرصفه سفينة  .  كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة  سفينتين  . 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
 
سفينة السيارات
سفينة السيارات

سفينة سيارات ببورسعيد
سفينة سيارات ببورسعيد
 
 
 
 

 


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