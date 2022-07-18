ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الرورو ASTRO على متنها 974 سيارة

وكان الميناء قد استقبل منذ يومين سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN التى قامت بتفريغ 1766 سيارة بالميناء مما يعزز قدرة الميناء على إستقبال هذا النوع من السفن العملاقة .

الجدير بالذكر ان هذه السفينة تعتبر الثالثة عشر من نوعها التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام ليصبح إجمالى ما تم تفريغه بالميناء 19146 سيارة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصه لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء قد استقبل أيضا السفينة الروسية BALTIYSKIY BEREG التى يبلغ طولها 79 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 2817 رابطه خشب .

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن و متواجد علي الأرصفه سفينة . كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .