مياه بني سويف: لجان لتنشيط التحصيل وتعظيم الإيرادات بفروع الشركة

بنى سويف هانى فتحى

أكدت المهندسه، دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع التجاري بالشركة للعمل على تعظيم الإيرادات وتنشيط التحصيل بجميع الفروع، مشيرا إلى قيام لجنة من مكتب إيرادات أحمد عرابي ببني سويف، بتنشيط التحصيل بحي الرمد و التي تقوم بمتابعة العدادات و القراءات الفعلية علي الطبيعة و طباعة الفواتير بإستخدام جهاز الهاند هيلد في حينه، والوقوف على أي مشكلة وحلها للعملاء

وشددت المهندسة دينا عمر، على ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة، و العمل علي تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بكافة الفئات، والتعامل اللائق معهم وعدم التهاون في حق من حقوق الشركة و العمل علي تعظيم الإيرادات، والتي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة و التي تعود بالنفع علي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضافت فى بيان لها، على إمكانية التواصل الدائم مع الشركة و تقديم خدماتها للعملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع و الموقع الإلكتروني للشركة و الذي يتيح خدمات (الإستعلام عن الفاتورة، تسجيل قراءة العداد و الدفع الإلكتروني)، كما يمكن تحميل تطبيق قراءتي و الهاتف المحمول 125 للتيسير على العملاء.

وتابعت: أن الشركة قامت بالتوسع في وسائل الدفع الإلكترونية توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية ( p.o.s ) في مراكز خدمات العملاء علي مستوي الشركة والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه و جميع خدمات العملاء، بإستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية و كذلك QR code .

وتستقبل الشركة الشكاوي والمقترحات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة .