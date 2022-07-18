مياه الدقهلية توافق على اعتماد الموازنة للعام المالى 2022/2023 بالجمعية العمومية

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2022/2023، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2022/2023، تعكس تحسن أداء الشركة ما يعد مؤشرا إيجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الإنتاج المستهدفة، والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتعد الدقهلية أكثر الشركات التي حصلت على شهادة الإعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.