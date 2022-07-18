موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 18-7-2022.. أسعار الذهب تهبط 10 جنيهات

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 18-7-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومنها أسعار الذهب التي هبطت بحوالي 10 جنيهات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تتراجع 10جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار21 بـ980 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع هبوط بحوالي 10 جنيهات فقط الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع رغم عودة الارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، إذ تقترب أونصة الذهب من تسجيل مستويات 1723 دولار مقابل 1705 دولار.

أسعار النفط تسجل 103.43دولار لبرنت و99.54 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 103.43دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 99.54 دولار للبرميل.

صعود جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يرتفع بـ6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.85 للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع

%0.8 زيادة قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020".

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لـ448 موظفا بثلاث وحدات إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 448 موظفا في ثلاث وحدات إدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يقدم 6 مقترحات لدعم قطاع الصناعة

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر مشيرا إلى أن التحديات العالمية والمحلية التى يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة معربا عن تخوفاته من تزايد الضغوط.