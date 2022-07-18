وأشار ممثل كولومبيا - في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية (لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين) بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - إلى الآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، مشددا على ضرورة الحفاظ على عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر من درجة ونصف مئوية.

وشدد على ضرورة تنفيذ جميع تعهدات الدول أمام قمة المناخ "كوب 26"، مؤكدا في الوقت نفسه أن كولومبيا تسهم في 6ر0 % في الانبعاثات.

ودعا ممثل كولومبيا جميع المشاركين في حوار بيترسبرج إلى أهمية العمل والتعاون بشكل سريع لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، مشددا على ضرورة استمرار العمل في مكافحة نزع الغابات لأهميتها لدول الكونغو، البرازيل، الإكوادور لأنها تعمل على زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 %.

وأضاف أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة، كما أنه يؤدي إلى أثار سلبية عديدة منها أزمة الغذاء والتلوث البيئي.. مؤكدا أهمية حوار بيترسبرج للحد من تلك الآثار.



