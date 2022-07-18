ممثل التشيك أمام "حوار بيترسبرج" يؤكد ضرورة استمرار العمل الجماعى لمواجهة تغير المناخ

أ.ش.أ

أكد ممثل جمهورية التشيك أمام "حوار بيترسبرج" ضرورة الاستمرار في العمل الجماعي العالمي على مدار العام القادم لمواجهة تغير المناخ.

وأشار ممثل جمهورية التشيك خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ـ إلى أن كوب 27 المقرر أن ينعقد بمدينة شرم الشيخ سوف يتبعه كوب للتنوع البيولوجي، ونحن على استعداد للتعامل مع "مؤتمر الأطراف للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي".

وأعرب عن شكره لمصر وألمانيا على استضافتهم لحوار بيترسبرج للمناخ، مؤكدة الحاجة للتركيز على المسائل التي طرحت من قبل في مؤتمر "كوب 26".

وأضاف "نحن بحاجة لمناقشة تنفيذ شبكة (سانتيجو)، وأعتقد أنها ستكون مساهمة للحصول على الدعم الفني للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ".