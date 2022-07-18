وقالت ممثلة إسبانيا ـ خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبيرج للمناخ بعنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ - إن بلادها تعاني من أسوأ موجة جفاف على مدار العقدين الماضيين بسبب التغيرات المناخية.. معربة عن قلقها من أثرها خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن إسبانيا تشهد العديد من الحرائق، مما أدى إلى اختراق أكثر من 20 ألف هكتار على مدار الثلاثة أيام الماضية.. لافتة إلى مقتل أكثر من 400 شخص بسبب موجة الحرارة التي ضربت إسبانيا خلال شهر، وأكدت أن إسبانيا لديها العديد من المخاوف التي تستدعي ضرورة التصرف بشأن تغيرات المناخ.

وشددت على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، مؤكدة أن تغير المناخ يعد المجال المهم الذي يجب التعاون بشأنه، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن حماية التنوع البيولوجي.