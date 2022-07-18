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مليون شجرة لدعم اللاجئين.. مبادرة برعاية الأمم المتحدة فى لبنان

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:33 م
مليون شجرة لدعم اللاجئين.. مبادرة برعاية الأمم المتحدة فى لبنان لاجئون
كتبت: هند المغربى

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أعلن برنامج الأغذية العالمي في لبنان عن تنفيذ مبادرة تهدف إلى زراعة أكثر من مليون شجرة في 550 موقعا، في جميع أنحاء البلاد، تجمع لبنانيين ولاجئين سوريين، وتساعدهم على كسب بعض من الدخل في بلد يمرّ حاليا بعامه الثالث من التدهور الاقتصادي الحاد، فيما يعاني 46 في المائة من أبنائه من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق برنامج الأغذية العالمي تأتى المبادرة أيضا " للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، ودعم الأسر في كسب الدخل خطوات حاسمة نحو تحسين الأمن الغذائي للأسر، إذ ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية

وأشار البرنامج الاممي في تقرير أنه المواد الغذائية أصبحت الآن أغلى 15 مرة مما كانت عليه في عام 2019، حيث تتعرض العائلات في سوريا ولبنان لضغوط اقتصادية هائلة.

 

 


الأمم المتحدة

لبنان

سوريا

لاجئين

دعم اللاجئين

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