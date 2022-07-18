مطار الغردقة الدولى يستقبل 66 رحلة طيران تقل 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الإثنين، 66 رحلة طيران دولية أوربية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة، تقل على متنها، قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم التعامل مع الوافدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك بإنهاء الإجراءات بطريقة سريعة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ الغردقة.
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الالمانية الاكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم.
من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الإيطالية.
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من التشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
مطار الغردقة الدولى يستقبل 66 رحلة طيران تقل 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفةالإثنين، 18 يوليه 2022 11:25 ص
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يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الإثنين، 66 رحلة طيران دولية أوربية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة، تقل على متنها، قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم التعامل مع الوافدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك بإنهاء الإجراءات بطريقة سريعة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ الغردقة.
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