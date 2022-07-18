مصرع طفل فى حادث تصادم جرار زراعى بطريق "30 يونيو" ببورسعيد

لقى طفل مصرعه، اليوم الأثنين، في حادث تصادم جرار زراعى بطريق الخمس كباري جنوب محافظة بورسعيد.
استقبل مستشفى "30 يونيو"، عبد الرحمن شاكر محمد جلال 12 سنه، جثة هامدة اثر تصادم جرار زراعي بالكيلو 17 طريق الخمس كباري .
تم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
مصرع طفل فى حادث تصادم جرار زراعى بطريق "30 يونيو" ببورسعيدالإثنين، 18 يوليه 2022 03:12 م
جثة
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لقى طفل مصرعه، اليوم الأثنين، في حادث تصادم جرار زراعى بطريق الخمس كباري جنوب محافظة بورسعيد.
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